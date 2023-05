Het is een heuse ode aan de ansjovis die Petra Possel brengt in haar boek: “Ansjovis, kleine vis-groot verhaal”. De schrijver, onder meer bekend van haar radioprogramma Mangiare, schreef een persoonlijk boek. Want ooit zwom de ansjovis vlak voor haar deur in Friesland.



Toen de Zuiderzee er nog was, zat -ie vol met ansjovis. Maar na de komst van de Afsluitdijk – de Zuiderzee werd het IJsselmeer – verdween de ansjovis grotendeels uit Nederland. In haar boek reist Petra Possel door heel Europa de ansjovis achterna. In haar autootje tufte ze ruim 10.000 kilometer door Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. Zo bezocht ze Málaga met carnaval, want aan het eind daarvan wordt een papier-maché ansjovis ritueel begraven. Terug in Nederland bezocht ze Bergen op Zoom, daar is nog één familie die op ansjovis vist, hoewel de vangsten al drie seizoenen op rij nihil zijn. Vroege Vogels radio maakte in 2016 een portret van deze familie.