Amsterdam zet tandje bij voor (on)beschermde planten

Om zandwolfsmelk te beschermen, zijn deze week werkzaamheden uitgevoerd op het Stenen Hoofd, een voormalige kade van de Holland Amerikalijn, die nu door de natuur is overgenomen. "Maar op deze prachtige plek beschermen we ook andere soorten van onze 'lijst van 31', zoals de steenbreekvaren of het stengelomvattend havikskruid", vertelt gemeentelijk plantenkenner Ton Denters,

In de nieuwe wijk Houthavens beschermt Amsterdam ook het heemst, een plant die bij een brakwatermilieu hoort. "We hebben eerst de omgeving geschikt gemaakt, met een glooiende oever aan het water van het IJ en vervolgens aan Natuurmonumenten gevraagd of we wat zaad van deze bedreigde plant mochten hebben uit hun natuurgebied IJdoorn."