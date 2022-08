Amerikaanse Senaat stemt in met historische klimaatinvestering

De Amerikaanse president Joe Biden is vooral in zijn nopjes met de klimaatinvesteringen die hij "de grootste investering in de geschiedenis om klimaatverandering te bestrijden" noemt. Volgens hem zullen de plannen onder meer banen in de VS creëren en de energiekosten voor Amerikanen helpen verlagen. Het wetsvoorstel zou er volgens de Democraten voor moeten zorgen dat de CO2-uitstoot in 2030 met 40 procent is afgenomen.