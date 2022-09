Amerikaanse rivierkreeft ontspringt de dans | Achter de Schermen

"Soms wil je het een en dan krijg je het ander. Dat is zo'n beetje de rode draad", zo vat regisseur Cathelijn de draaidagen in de Oostelijke Vechtplassen samen. En even later struikelt het team over een Amerikaanse rivierkreeft en moeten ze via een dun latje de beek oversteken. Vooral voor de cameraman en geluidsman is dat een uitdaging. Natuurfilmer Roel blijkt zeer behendig in het filmen van libellen en we maken een foto met de drone en overnachten in een boomgaard.



Kijk 17 september 2022 om 19:50 uur naar Vroege Vogels TV over de Oostelijke Vechtplassen op @NPO2.