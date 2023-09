Alpaca’s aangevallen door loslopende honden in Eemnes

Op een boerderij in Eemnes is maandagmiddag een kudde alpaca's aangevallen door twee honden. Een van de beesten moesten ze vanwege zijn verwondingen laten inslapen, zo bevestigt de eigenaar van de boerderij na berichtgeving van de Gooi- en Eemlander.

Drie andere dieren van de Gooische alpacaboerderij aan de Wakkerendijk raakten zwaargewond. "We hopen dat de rest het overleeft, het is nog onzeker allemaal", aldus de eigenaar, die spreekt van "een drama". Volgens de eigenaar werden de dieren aangevallen door twee loslopende husky's. De Gooi- en Eemlander meldt dat de politie de honden in beslag heeft genomen.