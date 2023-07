Allereerste kraamkolonie mopsvleermuis in Nederland

Waarnemers Douwe van der Ploeg en Wieneke Huls twijfelden geen moment over de soort toen zij het zwarte dier zagen. Diezelfde nacht nog kregen zij toestemming om de mopsvleermuis te volgen naar haar verblijfplaats. ‘Ook de volgende nacht is het dier gevolgd en eenmaal bij de verblijfplaats vlogen er maar liefst zeven mopsvleermuizen uit’, vertelt Wieneke enthousiast. ‘Vleermuizen maken in de kraamperiode altijd gebruik van meerdere verblijfplaatsen en omdat het vrouwtje zogend was, wisten we zeker dat het om de eerste kraamkolonie van mopsvleermuizen in Nederland ging. Je kunt je voorstellen, onze avond kon niet meer stuk,’ aldus Wieneke.

Voor het eerst is een mopsvleermuis gevangen in Nederland. Daarna bleek er niet één te zijn, maar een hele groep: een (deel van een) kraamkolonie. Het team van Stichting Vleermuizenvangen was voor onderzoek op zoek naar vale vleermuizen, Brandts vleermuizen en bosvleermuizen, maar deed toen deze bijzondere ontdekking.

Verspreiding in Europa

Tijdens tellingen in de winter zijn tot begin jaren negentig enkele mopsvleermuizen aangetroffen, daarna nooit meer. Waarnemingen in de zomer zijn er heel weinig, slechts drie tot 2017. Een verblijfplaats in Nederland, laat staan een kraamverblijfplaats, was tot zover niet bekend.

Zeldzame soort

De mopsvleermuis komt in vrijwel heel West-Europa voor, maar bijna nergens in hoge dichtheden. Het is een zeldzame soort die onder druk staat. De soort laat zich ook niet makkelijk vinden, want de vleermuizen zitten vaak achter schors, luiken en loshangende platen en in andere spleten.

Nog steeds een dwaalgast

De mopsvleermuis staat slechts als 'dwaalgast' op de Rode Lijst. Dat is begrijpelijk, want nog niet eerder werd er een kraamkolonie aangetroffen. In Nederland mag je spreken van een gevestigde kolonie als er 10 jaar lang voortplanting is geweest. Nu is het dus het moment om dat te gaan monitoren en onderzoeken.