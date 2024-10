'Alleenstaande' wolf blijkt vader van welpen op Utrechtse Heuvelrug

Deskundigen gingen er eerder vanuit dat wolf GW3425m de vader was van de welpen op de Utrechtse Heuvelrug. Volgens DNA-onderzoek is die wolf onlangs doodgereden op de A28 bij Putten. Uit recent DNA-onderzoek op de uitwerpselen van de welpen blijkt nu dat wolf GW3237m hun vader is, meldt de provincie.

Voorzitter Niko Koffeman van De Faunabescherming spreekt van een 'sensationele ontwikkeling'. "De provincie Utrecht had op basis van totaal verkeerde aannames bijna een vaderwolf in een pootklem gevangen, terwijl ze dachten dat het een solitair mannetje was." De rechtbank bepaalde in september dat de provincie voorlopig niet mag beginnen met vangen en zenderen van de wolf, onder meer omdat er niet genoeg inzicht is gegeven in de incidenten waarbij de wolf was betrokken.