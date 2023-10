Alken en zeekoeten verhongeren, waarschijnlijk door warmer zeewater

In het verleden werden massastrandingen van zeevogels meestal veroorzaakt door weggelekte stookolie op zee. Tegenwoordig komen olievlekken in de Noordzee bijna niet meer voor, aldus Ecomare. Camphuysen stelt dat het zeewater deze zomer abnormaal warm was. Volgens hem hebben onderzoekers deze zomer meer afwijkende verschijnselen in de Noordzee gezien, die te maken kunnen hebben met opwarming van het water.