Albert Heijn stopt verkoop garnalen met afgeknipte ogen

Supermarktketen Albert Heijn stopt zo snel mogelijk met de verkoop van vrouwtjes garnalen met afgeknipte ogen om ze vruchtbaarder te maken. De stop gaat voor verse garnalen al vanaf volgende week in. Diepgevroren en in snacks verwerkte garnalen zullen pas na het eerste kwartaal van 2025 uit de schappen verdwijnen.

Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier sloeg in 2021 al alarm over de praktijk. Achter het oog van een garnaal, dat min of meer op een steeltje staat, ligt een klier die hormonen aanmaakt. Die beïnvloeden het moment waarop een garnaal eieren kan leggen. Zonder oog, en dus zonder die hormonen, is de garnaal daar eerder klaar voor. Daarom wordt deze bij sommige soorten kweekgarnalen afgeknipt, volgens de dierenwelzijnsorganisatie voornamelijk in Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië.