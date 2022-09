Alarmroep van de roodborst | Zelf Geschoten

Wist je dat de roodborst graag op de grond broedt? Ze maken het liefst een nest in dicht struikgewas, en dan op of vlakbij de grond. Een uitzondering is klimop, waar ze ook graag in nestelen. De grootste aantallen roodborsten vind je dan ook op plekken met veel struiken en kruiden zoals parken, bossen en stadstuinen.