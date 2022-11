Alarm voor Ulvenhoutse Bos

Het Ulvenhoutse Bos bij Breda is één van de oudste maar ook kleinste Natura2000 gebieden . Het is ruim 100 hectare groot en het heeft enorm te lijden aan een teveel aan stikstofneerslag. Terwijl minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal zegt nog te moeten inventariseren wie in Nederland precies de piekbelasters zijn wat stikstof betreft, hebben lokale natuur- en milieuclubs rond Breda al een inventarisatie gemaakt.

“Wat je ziet is de bramen en de brandnetels, die de overhand krijgen omdat er veel teveel stikstof hier terecht komt”, vertelt Joop van Riet van Natuurplein de Baronie, een samenwerkingsverband van lokale natuur- en milieuverenigingen in de regio Breda. Zij hebben een brief gestuurd aan minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof, waarin ze haar oproepen het Ulvenhoutse bos niet te vergeten als het gaat om de stikstofreductie. “Dit is een heel zeldzaam gebied”, vult Van Riets collega Joost Barendrecht aan, “maar het ligt wel dicht bij de stad Breda, vlak langs snelwegen en er zijn veel agrarische activiteiten in de buurt dus deze natuur is extra kwetsbaar.”