Al minder zaden en vruchten bij milde hitte

Het is bekend dat pollen minder goed ontwikkelen bij hoge temperaturen. Maar in zijn onderzoek wilde Stuart Jansma juist weten wat het effect is van langdurige milde hitte op de plant, omdat dit meer lijkt op de werkelijke situatie. Jansma zette tomatenplanten voor meerdere dagen in een omgeving van 30 tot 34 graden, wat zes graden hoger is dan de ideale temperatuur voor deze plant, en onderzocht op genetisch- en celniveau hoe de planten hierop reageerden.