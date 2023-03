Al bijna 2000 meeuwen gestorven aan vogelgriep

DWHC en Sovon Vogelonderzoek waarschuwden begin februari al voor het opduiken van vogelgriep onder wilde vogels. Toen waren er op verschillende plekken in Nederland dode vogels gevonden. Het aantal is sindsdien heel snel opgelopen, aldus de instituten. Ook in andere Europese landen zoals Frankrijk, België en Italië is sprake van verhoogde vogelsterfte door vogelgriep. Ook in deze landen worden vooral zeevogels getroffen, aldus DWHC.