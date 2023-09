AI helpt methaanlekken vanuit de ruimte op te sporen

De kaarten die TROPOMI produceert, zijn complex en groot. Eerst pikten onderzoekers handmatig de meest opvallende bronnen van methaanuitstoot eruit. Nu hebben ze AI geleerd hoe dat moet en krijgen ze iedere week een lijst met automatische detecties. "Die controleren we iedere week handmatig om zeker te zijn van onze zaak. Wat overblijft, wekelijks tientallen methaanpluimen, publiceren we online", legt SRON-onderzoeker Berend Schuit uit.

Het zeer krachtige broeikasgas methaan komt onder andere in de atmosfeer terecht doordat het ontsnapt op gaswinningslocaties. Landbouw is ook een grote bron van methaanuitstoot: het gas wordt gevormd in de pens van koeien en borrelt bijvoorbeeld ook op uit rijstvelden. Op vuilnisbelten ontstaat het eveneens.

Methaangas blijft veel minder lang in de atmosfeer hangen dan CO2, maar het is op een tijdschaal van twintig jaar meer dan tachtig keer zo krachtig in het vasthouden van warmte dan CO2. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, is het daarom belangrijk om te weten waar methaangas in grote hoeveelheden de lucht ingaat. Precies dat kan TROPOMI.