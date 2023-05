Agrarische organisaties presenteren plan voor meer natuurbescherming

De agrarische organisaties Noardlike Fryske Wâlden, Collectief Groningen West en Collectief Midden-Groningen hebben een plan opgesteld voor meer natuurbescherming. Daarin staat duidelijk "hoe boeren kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven", wat ze van de overheid nodig hebben en wat de overheid moet betalen. Het plan is opgesteld in samenwerking met onder meer de provincies Friesland en Groningen. De eerste offerte moet begin 2024 worden verstuurd.

In de Leidraad gebiedsoffertes staat wat boeren kunnen doen om bijvoorbeeld de natuur te helpen, zoals het beschermen van weidevogels, en het landschap goed beheren, bijvoorbeeld door de waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast is er een offerte opgesteld die landbouworganisaties en boeren kunnen gebruiken om daar voldoende voor beloond te worden. Dit moet volgens de organisaties "tegen een adequate vergoeding die verder gaat dan een onkostenvergoeding of een vergoeding voor inkomstenderving".