Afslaande en groeiende duinen op de Kop van Schouwen

Stuivende duinen en zilte zeelucht: het is herfst in natuurgebied de Kop van Schouwen, het grootste duingebied van Zeeland. En een bijzonder duingebied, want hier mogen de duinen weer afslaan en aangroeien. Een natuurlijk proces wat op dit ‘eiland’, wat inmiddels grotendeels is vastgelegd met dammen en dijken, goed te zien is.