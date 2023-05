Advocaat van de Aarde

Frans en Johan Vollenbroek schreven in 2021 een brief aan de Koning over de slechte staat van de Nederlandse natuur. Hierin schrijven ze dat ook de ‘zachte stemmen in de samenleving het verdienen om gehoord te worden’. Hiermee doelen ze op de stem van de natuur. Frans Vollenbroek: Vaak hoor je zeggen dat de politiek het vertrouwen van de burger terug moet winnen. Maar heeft de politiek nog wel vertrouwen in de burger? Zolang dat niet het geval is, zullen burgers de gang naar de rechter moeten maken om bestaande afspraken en internationale wetten geïmplementeerd te krijgen. Urgenda en MOB hebben laten zien dat de rechter een belangrijke rol kan spelen bij het op koers houden van klimaat- en biodiversiteitsdoelen. Om ook andere organisaties, die de kracht van de wet willen gebruiken effectiever te laten opereren, willen we met de nieuwe stichting een platform bieden voor financiële middelen, expertise en kennisuitwisseling’.