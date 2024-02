Advies topambtenaren: overweeg afbouwen fossiele subsidies zorgvuldig

Belastingregelingen die (indirect) het gebruik van fossiele brandstoffen aanmoedigen, hoeven niet per se allemaal binnen een aantal jaar te verdwijnen. Dat schrijven topambtenaren in een advies over het belastingstelsel. De afbouw van deze fossiele subsidies moet "zorgvuldig worden gewogen en moet geen doel op zich zijn". Soms werken andere ingrepen beter dan het afschaffen van fossiele belastingvoordelen.

Over fossiele subsidies loopt al langer een politieke discussie. Klimaatgroep Extinction Rebellion eist met veelbesproken acties regelmatig het verdwijnen van de fossiele subsidies. De Tweede Kamer vroeg recent om in kaart te brengen welke subsidies wanneer kunnen worden afgebouwd. Daartoe doen de ambtenaren in het rapport 'Belastingen in maatschappelijk perspectief' ook een voorstel.