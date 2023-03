Advies: meer aandacht voor euthanasie beroepsmatig gehouden dieren

"De bedrijfsmatige houderij van dieren stelt beperkingen aan de aard en de omvang van de zorg die aan een individueel dier kan worden gegeven", begrijpt de raad. Het kan dus zijn dat er niks anders op zit dan euthanasie. Ondersteuningsbeleid voor vroegtijdige doding moet echter wel alleen voor incidentele gevallen worden gemaakt, benadrukt de RDA. "In situaties waarin sprake is van routinematig voortijdig doden, zijn bedrijfsaanpassingen of is systeemverandering noodzakelijk", aldus de organisatie. Want dan is er dus meer mis.