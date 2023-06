Adema wil meer toezicht op slachthuizen

De werksnelheid in slachthuizen is al jaren onderwerp van debat. In 2020 droeg de Tweede Kamer toenmalig minister Carola Schouten op de slachtsnelheid te verlagen. Die opdracht was toen vooral ingegeven door het grote aantal coronabesmettingen bij het personeel. Een jaar later verschenen er undercoverbeelden van misstanden bij slachterij Gosschalk in Epe. Dat bedrijf moest wekenlang zijn deuren sluiten en mocht pas weer open onder de voorwaarde dat de snelheid werd teruggebracht. Tot een algehele wettelijke verlaging kwam het echter niet.