Adema: biologische landbouw moet 4x zo groot

Met het actieplan neemt het kabinet "initiatief", maar Adema benadrukt dat boeren zelf en betrokken partijen (zoals supermarkten) ook in actie moeten komen. De uitwerking zal voor het voornaamste deel afhangen van afspraken in het landbouwakkoord en stappen die de komende jaren nog genomen moeten worden. Een van de belangrijkste punten is dat boeren die biologisch boeren hier een eerlijke en betere prijs voor moeten krijgen. Dat moet in het landbouwakkoord worden geregeld. Dit akkoord moet begin volgend jaar worden gesloten.