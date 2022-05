Adders: vechten dan paren | Winnaar Zelf Geschoten Zelf Geschoten • Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

Het is de enige gifslang in Nederland: de adder. Twee mannetjes zijn aan het vechten. Ze bepalen hiermee wie het sterkste is en wie met het vrouwtje mag paren. Later heeft een van de mannetjes het vrouwtje gevonden en probeert hij haar te bevruchten. Deze video is van Gert ten Thije.

De adder is een relatief kleine, zwaar gebouwde slang. De mannetjes zijn in het algemeen grijs of bruin, met een sterk contrasterende zwarte rugstreep. Vrouwtjes zijn vaak lichtbruin, met een donkerbruine, minder contrasterende rugstreep.