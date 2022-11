ActionAid: vrouwen betalen klimaatrekening van de rijkste 1%

In het nieuwe rapport ‘The Gender Face of the Climate Crisis’ van ActionAid, een internationale vrouwenrechtenorganisatie, wordt duidelijk hoe vrouwen, met name in het Mondiale Zuiden, de klimaatrekening betalen van de 1% rijksten in de wereld, wat overwegend mannen zijn. ActionAid pleit voor meer vrouwen aan de beslissingstafels om effectief en inclusief klimaatbeleid te realiseren.