Actievoerders Greenpeace vragen aandacht voor de natuurschade door stikstof.

Activisten van Greenpeace hebben het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag beklommen. De politie is begonnen met het verwijderen van activisten. Vooralsnog zijn een stuk of tien actievoerders op de begane grond voor het gebouw aangehouden.



Greenpeace vraagt met de actie aandacht voor de natuurschade die wordt veroorzaakt door stikstof. De organisatie vindt dat de politiek daar snel meer actie tegen moet ondernemen. Gebeurt dat niet, dan zet Greenpeace een rechtszaak tegen de staat door. "Ons geduld is op", zegt directeur





Ongeveer twintig actievoerders gingen dinsdagochtend vroeg met ladders naar boven om de boodschap van Greenpeace kracht bij te zetten. Een aantal activisten werd tegengehouden door de politie, die de hoofdingang van het gebouw bewaakt.



Andy Palmen, directeur Greenpeace: “Ons geduld is op, daarom zitten wij erbovenop. Het is onacceptabel dat er in ‘het document op hoofdlijnen’ van Rutte en Kaag geen woord staat over de aanpak van de stikstofcrisis en er blijkbaar nul budget in de begroting staat om de natuurcrisis aan te pakken. Iedereen heeft behoefte aan duidelijkheid: boeren, burgers, bouwers en de natuur-en milieuorganisaties. Het is aan de politiek, en dan met name aan Rutte en Kaag én de Tweede Kamer, om het onrechtmatige handelen van de Staat te stoppen en daarmee een rechtszaak te voorkomen. De Algemene Politieke Beschouwingen, volgende week, zijn daarvoor de uitgelezen kans. Onze natuur is gebaat bij zo snel mogelijk ingrijpen. Een rechtszaak gaat jaren duren en die tijd hebben we simpelweg niet. Het feit dat de formatie zo extreem lang duurt werkt ook niet mee.”



De actie verliep dinsdagochtend rustig. Een groot spandoek met de tekst 'Bla bla bla, stikstofcrisisis... Politiek: pak NU de natuurcrisis aan' hangt voor de glazen pui van het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer. 'Te veel stikstof is natuur weg', staat op een ander spandoek. Ook staan er koepeltentjes op het dak. "Om te laten zien dat we zo lang blijven als mogelijk", zegt een woordvoerder van Greenpeace.