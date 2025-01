Actieplan om tekort aan drinkwater in 2030 te voorkomen

Om te voorkomen dat Nederland in 2030 niet meer overal over genoeg drinkwater beschikt, hebben diverse overheden een landelijk actieprogramma opgesteld. Ze zetten in op het versnellen van vergunningprocedures, kennisdeling en het aanwijzen van nieuwe drinkwaterbronnen. Het Rijk, de provincies en de drinkwaterbedrijven spraken bijna twee jaar geleden af zo'n actieplan te maken, nadat het RIVM had geconcludeerd dat in 2030 ruim 100 miljoen kubieke meter per jaar extra drinkwater nodig is om aan de toenemende vraag te voldoen.