Actie: fossiele industrie zelfde behandeling als tabaksindustrie

Aanleiding voor de creatieve actie van de zorgverleners en klimaatcampaigners is een debat in de commissie Klimaat & Energie op 20 april. Dan staat de briefwisseling tussen de minister en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) over een verbod op fossiele reclame op de agenda. Net als de gezondheidsschade van tabak een reclameverbod voor de tabaksindustrie rechtvaardigde, rechtvaardigt de schade aan gezondheid en ecologie door fossiele brandstoffen een verbod op fossiele reclames, aldus de mensenrechtenjuristen. Ze betogen hoe het recht op leven - dat door klimaatontwrichting onder druk staat - zwaarder telt dan de vrije meningsuiting van bedrijven. Minister Jetten antwoordde daarop dat een verbod op fossiele reclame inbreuk maakt op de mensenrechten en hij een verbod op fossiele reclame niet nodig acht om de klimaatdoelen te halen.

“Het IPCC stelt in z’n laatste rapport dat 40-70% van de emissiereductie in de samenleving behaald kan worden met overheidsmaatregelen die duurzaam gedrag uitlokken. Een van de maatregelen die het IPCC noemt is reclame reguleren”, aldus Reclame Fossielvrij. “Fossiele reclame gooit olie op het vuur van het klimaatprobleem. Het is hoog tijd voor een tabakswet voor de fossiele industrie. Voor klimaat en gezondheid. Want fossiele reclames leiden tot fors veel extra emissies van broeikasgassen, fijnstof en stikstof. Ook houden ze een vervuilende leefstijl en de vervuilende industrie normaal.” Jaarlijks besteden bedrijven in Nederland € 662 miljoen aan fossiele reclame, volgens RTL Nieuws.