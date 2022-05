Extinction Rebellion protesteert tegen luchtmachtoefeningen

De afgelopen twee weken werd op de vliegbasis de ‘Frisian Flag’ uitgevoerd. Dat is een grote internationale luchtmachtoefening die jaarlijks wordt gehouden vanaf de vliegbasis. “Het belang daarvan maakt de oorlog in Oekraïne weer eens duidelijk”, aldus het Ministerie van Defensie. Extinction Rebellion vindt de oefening echter onnodig vervuilend.

Extinction Rebellion stelt dat Defensie het meest vervuilende Nederlandse overheidsbedrijf is. "Legers wereldwijd zijn verantwoordelijk voor ruim zes procent van de totale CO2-uitstoot”, aldus de actiegroep. “Met deze blokkade willen we defensie en de overheid duidelijk maken dat door de uitstoot, vervuiling en het lawaai van de vliegbasis - specifiek tijdens grote militaire oefeningen zoals ‘Frisian Flag’ - de leefbaarheid voor mensen en dieren ernstig wordt aangetast."

Oorlog en fossiele brandstoffen gaan hand in hand, zegt Extinction Rebellion. Rusland is een grote bron van aardolie voor andere landen, en op die relaties staat nu spanning door de oorlog in Oekraïne. "Extinction Rebellion steunt het Oekraïense volk in haar verzet tegen Rusland", zegt de actiegroep. "Tegelijkertijd zijn we kritisch op de onderliggende machten die juist oorlog en klimaat-ontwrichting in de hand werken."