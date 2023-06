Acrobatische slak | Zelf Geschoten

Het slakkenslijm, ook wel slakken-mucus of -mucine genoemd, is een uitwendige lichaamsafscheiding die wordt gemaakt in de voet van de slak. Dit heeft meerdere doelen: het wordt gebruikt als smeermiddel tijdens de voortbeweging, als bescherming tegen dehydratie, ziektes en vijanden, voor reparatie van beschadigde huid of schelp en... als plakmiddel om aan oppervlakken te hechten!