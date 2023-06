ACM wil stroomaansluitingen die niet altijd gebruikt mogen worden

Doordat het stroomnet in grote delen van Nederland overbelast is kunnen veel bedrijven en instellingen geen nieuwe stroomaansluiting meer krijgen. Dat is onder andere het gevolg van de energietransitie, waardoor de vraag naar stroom flink is toegenomen. Zo vragen zonneparken en laadpalen veel ruimte op het stroomnet. Het is al langer bekend dat het elektriciteitsnet in Nederland de massale overstap naar zonnepanelen niet aankan.