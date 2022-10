ACM: duurzaamheidsclaims Greenchoice en Vattenfall misleidend

De energieleveranciers Greenchoice en Vattenfall gaan consumenten voortaan beter informeren over duurzaamheid, maakte de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekend.

Ze hebben toegezegd om bepaalde duurzaamheidsclaims op hun websites aan te passen of niet meer te gebruiken. "Ze beloven consumenten duidelijker te informeren om zo risico op misleiding over duurzaamheid te voorkomen", aldus de ACM. De toezichthouder deed in de energiesector onderzoek en zag veel mogelijk misleidende duurzaamheidsclaims.