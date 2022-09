Zebra in de stad, School in Bos en overige onderwerpen

Al bijna 50 jaar zorgt de gemeente Den Haag ervoor dat basisschoolleerlingen een week lang de natuur ingaan. Kinderen uit groep 8 laten voor vijf dagen de stad achter zich en gaan naar buitencentrum School in Bos in het Drentse Wilhelminaoord. Daar gaan ze spoorzoeken, op zoek naar waterdieren, bomen onderzoeken, een dagje wonen in een prehistorisch dorp. Intussen leren ze van alles over de natuur. Zoals ze bij School in Bos zeggen: “in de stad zijn meer huizen dan bomen. De bedoeling van de werkweek is om dat eens om te draaien. Meer bomen dan huizen.”Bijna iedereen die in Den Haag op de basisschool heeft gezeten, is wel eens bij School in Bos geweest.