Acht Nederlandse stranden krijgen Groene Strand Wimpel

Schelpenbank kwade hoek in de zomer

Acht Nederlandse stranden ontvangen op woensdag 21 september een 'Groene Strand Wimpel'. Stranden die deze erkenning krijgen, hebben aangetoond dat de natuurwaarden op het strand erkend worden. Op het strand is een actieve, betrokken community die zich structureel inzet om de natuur om het strand te beschermen.

De missie van Het Groene Strand is om zoveel mogelijk stranden in Nederland te vergroenen. Het Groene Strand wil de natuur en natuurbeleving weer haar plek teruggeven op het strand. De samenwerkingsorganisatie wilt dit doen door onder andere rustplekken in te stellen voor broedvogels en nog meer strandcommunities op te richten.