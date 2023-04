Aardbeving in Duitsland ook gevoeld in Limburg

In Duitsland, vlak over de grens bij Roermond, heeft zich zondagavond een aardbeving voorgedaan. Die had - na een definitieve analyse - een kracht van 2.8. De beving, op een diepte van 18 kilometer, is ook gevoeld in delen van Limburg. Volgens seismoloog Läslo Evers van het KNMI ging het om een natuurlijke beving, in de buurt van Niederkrüchten.

Een natuurlijke beving wordt veroorzaakt door platentektoniek (schuivende aardplaten) en dus niet door menselijk handelen, zoals gaswinning. Natuurlijke bevingen zoals deze gebeuren volgens Evers enkele malen per jaar in Limburg en het zuidoosten van Brabant. De hevigste in de recente geschiedenis was in 1992 bij Roermond. Die had een kracht van 5.8. Deze beving richtte veel schade aan in het grensgebied van Nederland, België en Duitsland.