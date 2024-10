Aanzienlijk meer overstromingen in Vlaanderen, voorspelt Britse studie Nieuws • 25-02-2008 • leestijd 2 minuten • bewaren

De kans is groot dat door de opwarming van de aarde de regenval in Vlaanderen de komende zestig jaar met 40 procent stijgt. Dat betekent een verdubbeling van het risico op overstromingen, zegt de Britse professor, technisch directeur van het studiebureau MWH en lid van het adviesorgaan van de Britse regering David Balmforth.

Ook het overstromingsgebied wordt groter door de extra hoeveelheid regenwater. Het overstromingswater treft dan stedelijke gebieden, die niet bestand zijn tegen overstromingen. Daardoor stijgt de schade die overstromingen aanrichten fors, zo verwacht Balmforth:"Vlaanderen is van nature al gevoelig voor overstromingen omdat het aan zee ligt en er drie belangrijke rivieren door stromen waar steden aan gelegen zijn. De jongste jaren zien we in Zuidoost-Engeland zeer intense regenval in een klein gebied met wateroverlast als gevolg. Ook Vlaanderen moet hier rekening mee houden."

Volgens Balmforth is het belangrijk om weten dat hoe groot de investeringen ook zijn in de verdediging tegen overstromingen, die er in extreme gevallen steeds zullen zijn.

"Daarom is het belangrijk de stedelijke infrastructuur aan te passen. Rioleringen zijn niet meer in staat om het overstromingswater te slikken." De bovengrondse infrastructuur moet volgens de MWH-topman zo ontworpen worden dat het overstromingswater gecontroleerd kan worden. De professor heeft veel geleerd uit de overstromingen in New Orleans, waar er alles aan gedaan was om het water buiten de stad te houden.