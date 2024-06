Aanvallen! In de wereld van geleedpotigen

Martien van Beekveld filmde de larve van een mierenleeuw die zich achterwaarts terug trekt en onder het zand verdwijnt. De roofzuchtige larve is gespecialiseerd in het vangen van bodembewonende insecten, vooral mieren. Maar zoals te zien is op de beelden van Marcel Jansen kan dit ook een grote loopkever zijn.

In de achtertuin van Peter Homan zit een Europese hoornaar van rot fruit te snoepen. Er zaten ook al hele een serie groene vleesvliegen op de appel. Eerst leek er niets aan de hand, tot een vlieg te dichtbij de hoornaar kwam. Een wel heel makkelijk hapje! En zo schakelt deze hoornaar moeiteloos over van een vegetarisch menu naar een snelle vleeshap.

Deze koninginnepage is net de pop gekropen en ziet er dan nog wat verwelkt uit. Het duurt even voordat de vleugels helemaal zijn 'opgepompt'. Dat is precies het moment dat de vlinder kwetsbaar is voor aanvallen van buitenaf. In dit filmpje zie je hoe een wesp de vlinder probeert te grijpen, maar uiteindelijk is de koninginnedag toch net een slagje te groot. Gefilmd door Marc Van de Velde.