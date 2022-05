Aantal waarnemingen wolf flink toegenomen

BIJ12 meldt verder dat voor het eerst in de regio Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Fryslân een wolvenpaar is gevormd. Van de roedel die op de Noord-Veluwe leeft, zijn verschillende nakomelingen op zoek naar een eigen territorium. Ook is er veel activiteit van de wolf waargenomen in Zuidwest-Brabant en Zeeland. Volgens BIJ12 zijn in Brabant zeker zes verschillende wolven waargenomen.