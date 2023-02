Aantal vleesaanbiedingen daalt met 6 procent

Het aantal speciale aanbiedingen van vlees door supermarkten is vorig jaar met 6 procent verminderd, meldt dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. "Een goede ontwikkeling, waaraan de meeste supermarkten bijdragen", aldus de organisatie. Zij vlooit jaarlijks de reclamefolders uit. Er werd 18.345 keer vlees in de reclame gedaan in 2022. Dit is de eerste keer in de meting van Wakker Dier dat het aantal vleesaanbiedingen over een heel jaar daalde.