Aantal patrijzen niet toegenomen, ondanks internationaal beschermingsplan

Een internationaal project om de leefomstandigheden van de patrijs te verbeteren, heeft de vogelsoort na zes jaar nog niet echt vooruit geholpen. Vogelbescherming Nederland is wel tevreden dat het aantal patrijzen in de proefgebieden in Brabant en Zeeland in elk geval niet is afgenomen, terwijl de soort in een aantal andere gebieden in Nederland in de laatste twee jaar helemaal niet meer is gezien. In heel Europa is het aantal patrijzen sinds 1980 met 87 procent afgenomen, aldus de Vogelbescherming.