Aantal natuurrampen in 2024 stijgt al naar een record

De hulporganisatie kwam op grote schaal in actie bij 79 natuurrampen. Landen als Bangladesh en Tsjaad zijn zelfs meerdere keren getroffen door hevige overstromingen. In 2023 hielp het Rode Kruis in dezelfde periode bij 58 natuurrampen, in 2022 bij 43.

Het Rode Kruis is dit jaar vaker dan ooit in actie gekomen bij natuurrampen. De hulporganisatie noemt 2024 nu al een recordjaar door overstromingen, tropische stormen en periodes van hitte en droogte.

Vorig jaar vreesde het Rode Kruis al voor veel natuurrampen. Door klimaatverandering worden weersextremen elk jaar heftiger, waardoor meer mensen worden geraakt. Ook had de wereld te maken met het natuurverschijnsel El Niño, dat het zeewater langs de evenaar in de Stille Oceaan opwarmt. Dit heeft in grote delen van de wereld effect op het weer.

"Mensen in de armste gebieden worden het hardst geraakt", zegt Derk Segaar, hoofd Internationale Hulp van het Rode Kruis. "Zij worden vaak al geplaagd door armoede, honger of conflict. En dan zorgt het extreme weer er ook nog voor dat mensen familieleden kwijtraken of huizen onder water staan. Of het is juist zo droog dat oogsten mislukken en er een tekort aan voedsel is."

Regenbuien in Centraal-Europa

Ook Centraal-Europa kreeg te maken met extreem weer en overstromingen. Maar in de meeste Europese landen is er geld om mensen te helpen, benadrukt Segaar. "Veel mensen in andere werelddelen zijn grotendeels afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis voor tijdelijk onderdak, voedsel en schoon water na een ramp. Deze mensen willen we veel meer hulp bieden en zij vallen nu buiten de boot, verstoten van hulp. Daarvoor is meer geld nodig."

De hulporganisatie opent daarom maandag giro 661 om mensen "in de meest kwetsbare situaties" te helpen met voedsel, water en medische zorg.

Segaar wijst erop dat het Rode Kruis door klimaatverandering nog meer natuurrampen verwacht. "Extreme regenval en hitte zullen - helaas - steeds vaker deel uitmaken van ons dagelijks leven", aldus Segaar.