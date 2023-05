Aantal koolwitjes blijft achter, mogelijk door droge zomer

Mogelijk zijn er minder koolwitjes doordat het voorjaar tot nu toe nat en koud is. Maar andere veelvoorkomende vlindersoorten zoals het oranjetipje en de citroenvlinder, familie van de koolwitjes, doen het juist uitstekend. Daarom denken de deskundigen dat de poppen van de koolwitjes vorige zomer erg hebben geleden onder de droogte, waardoor er ook minder rupsen kwamen. De groeistadia van de citroenvlinder en het oranjetipje vallen op andere tijdstippen in het jaar, zodat die vlinders minder last hebben gehad van de periode dat de droogte in Nederland nijpend was.