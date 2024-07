Aantal grijze zeehonden in Waddengebied stijgt langzaam

De robben worden jaarlijks vanuit de lucht geteld door een samenwerkingsverband tussen Nederland, Duitsland en Denemarken, waar het waddengebied zich uitstrekt. Tijdens tellingen van november tot januari werden 2547 pups gezien, 1 procent meer dan een jaar eerder. Het merendeel daarvan werd in Nederlandse wateren geteld, waar het er juist 3 procent minder waren dan een jaar eerder, maar dat werd in het totaal gecompenseerd door 16 procent meer robbenpups bij Helgoland.

Een verklaring voor de afzwakkende groei van de populatie kunnen de wetenschappers nog niet geven. "Het is te vroeg om te zeggen of dit komt door milieuveranderingen of dat de telling simpelweg is beïnvloed door de slechte weersomstandigheden van dat seizoen", zegt Sophie Brasseur van Wageningen University and Research.