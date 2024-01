Aantal gewone padden en de bruine kikkers gaat achteruit in Nederland

De gewone pad en de bruine kikker gaan in aantal in Nederland hard achteruit. Dat is zorgelijk volgens kennisorganisatie RAVON, want eigenlijk zijn het heel algemeen voorkomende soorten die weinig eisen stellen aan hun omgeving. Ook de levendbarende hagedis, een veel in Nederland voorkomend reptiel, heeft het moeilijk door verdroging en hogere temperaturen. Van deze soort is bij de Biesbosch in Noord-Brabant wel een nieuwe vestigingsplaats gevonden, blijkt uit de balans die RAVON jaarlijks opmaakt.