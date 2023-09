Aantal boeren neemt af, toch neemt het aantal megastallen toe Nieuws • Gisteren • leestijd 1 minuten • bewaren

Het aantal megastallen in Nederland blijft toenemen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die de NOS opvroeg bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is een trend die al jaren aan de gang is en in gaat tegen de plannen van het demissionaire kabinet voor meer 'natuurinclusieve' landbouw.

"Dit type landbouw past niet meer bij Nederland", zegt demissionair landbouwminister Adema over de toename van het aantal megastallen. Ieder jaar komen er meer boerderijen met grote aantallen vee bij. De meest recente cijfers laten zien dat er vorig jaar 1065 van zulke stallen waren, oftewel 3,7 procent meer dan in 2021. In vijf jaar is het aantal toegenomen met 13,9 procent.