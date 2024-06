Aantal berggorilla's toegenomen! Nieuws • 08-12-2010 • leestijd 2 minuten • bewaren

Analyse van een telling van de berggorilla's in het Virunga Gebergte wijst uit dat de populatie is gegroeid tot 480 dieren, 100 meer dan er in 2003 werden geteld.

In maart en april van dit jaar is een telling uitgevoerd van de berggorilla's in het Virunga Gebergte op de grens van Democratische Republiek Congo (DRC), Uganda en Rwanda. Na analyse van de resultaten blijkt dat het aantal berggorilla's in het gebied, Gorilla beringei beringei, met 26,3 procent is gegroeid tot 480 dieren. De laatste telling in het Virunga Gebergte dateert uit 2003; het aantal was toen 380.

Samen met de 302 berggorilla's in het Bwindi Impenetrable Forest in Uganda en vier verweesde berggorilla's in een opvang in DRC komt het totale aantal berggorilla's op aarde op 786.