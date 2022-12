Aanpoten! Help de natuur door struiken te planten

Met een crowdfundingsactie proberen de vrienden Ruben Hein en Ruurd Jelle van der Leij geld in te zamelen om struikjes te kopen. Onder de slogan 'Aanpoten!' willen ze daarmee het natuurherstel een handje helpen. De eerste duizend struikjes zijn inmiddels de grond in gegaan.

Zanger en pianist Ruben Hein begon deze actie bij de verkoop van zijn album Oceans. "Ik was geïnspireerd door het stukje natuur dat Ruurd Jelle bij zijn huis in Nijeberkoop had gemaakt. Dat moest toch op veel meer plaatsen kunnen? Samen met Ruurd Jelle hebben we toen een actie opgezet, om heel veel struikjes te kopen. Met de opbrengst van 'Oceans' hebben we alvast de eerste duizend meidoorns, sleedoorns, hazelaars en andere struiken bekostigd."