Aangevallen zee-egel beweegt nog | Zelf Geschoten

Ze zijn rond of hebben de vorm van een hart en met hun lange vlijmscherpe stekels houden ze belagers als vissen op afstand. Maar ook mensen kunnen per ongeluk wel eens geprikt worden. Zee-egels zijn een veelvoorkomende soort langs de Nederlandse kust, maar Hilmar Derksen zag wel iets heel opmerkelijks tijdens een duiktocht in de Oosterschelde. "Dit keer zag ik een zee-egel (zeeappel) die waarschijnlijk door een roofdier (sepia) aangevallen is, waardoor een deel van de schaal open lag en de binnenkant te zien was," schrijft Hilmar. Het bizarre aan deze waarneming was dat het dier dit zelf nog niet leek te merken, want de zuignapvoetjes en stekels bewogen nog en de zee-egel liep langzaam weg; een soort zombie zee-egel. "Sneu voor het diertje, maar als duiker en marine bioloog was dit heel bijzonder om te zien."