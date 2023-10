Aangespoelde orka voor Belgische kust had ontstoken organen

© Eveline de Bruin via Pixabay

In België is een orka aangespoeld op het strand. Kelle Moreau van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen zegt dat het dier geen teken van leven meer vertoont en dat het sowieso niet kan overleven.

De mannetjesorka spoelde aan bij De Panne, vlak bij de grens met Frankrijk. Het dier werd zondagochtend voor het eerst waargenomen en dat was meteen de eerste bevestigde waarneming van een orka voor de Belgische kust ooit.

Er zal een autopsie plaatsvinden op de orka om te kijken waarom hij zo dicht bij de kust zwom. In 2022 spoelde in Nederland ook een orka aan op het strand van Cadzand. Die bleek meerdere ontstoken organen te hebben en sterk ondervoed te zijn. De orka in De Panne lijkt ook mager te zijn.