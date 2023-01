Aangespoelde bergeenden op strand Walcheren hadden geen vogelgriep Nieuws • 12-08-2021 • leestijd 1 minuten • 743 keer bekeken • bewaren

© Fotograaf - Rvdaalen

De doodsoorzaak van de dood aangespoelde bergeenden op een aantal stranden op Walcheren (Zeeland) is nog niet bekend. Wel is zeker dat de onderzochte dode eenden geen vogelgriep hadden. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vastgesteld, aldus de gemeente Vlissingen woensdag.

Sinds maandag zijn in totaal zo'n 200 dode bergeenden aangetroffen op diverse stranden op Walcheren. Een aantal eenden is opgestuurd naar de NVWA voor onderzoek. De komende dagen wordt verder onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. Het is nog niet bekend wanneer de uitslag hiervan bekend is, laat de gemeente Vlissingen weten.



De gemeente adviseert mensen geen dode bergeenden aan te raken of op te pakken en hun hond aan de lijn te houden. Als mensen een dode eend vinden, kunnen ze dat melden bij de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV).



Bron: ANP