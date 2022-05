Aandeel recyclebaar plastic blijft steken op 59 procent

Er moet volgens staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) nog veel gebeuren om de plasticdoelen voor 2025 te halen. De doelen komen uit het Plastic Pact, dat in 2019 werd gelanceerd door het Ministerie van Milieu en ondertekend is door meer dan honderd organisaties.

De ondertekenaars van het Plastic Pact gaan vanaf 2025 alleen nog maar herbruikbaar plastic gebruiken. De staatssecretaris is bezorgd, want nu blijft het aandeel recyclebaar materiaal steken op 59 procent. Over drie jaar moet er ook twintig procent minder plastic op de markt komen ten opzichte van 2017. Momenteel bedraagt de vermindering 9,4 procent.