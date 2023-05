Aandacht voor Nationale Bloemverkiezing groeit

Recht voor de deur van uitzendlocatie Stadzigt groeit Harolds favoriet. De zonnedauw. "Op mijn veertiende nam mijn vader me mee naar een mooi veengebied in Brabant, waar de velden rood glanzden van zonnedauw. Ik had nog nooit zoiets gezien, ik flipte helemaal!" Timans studeert nu af op de Zonnedauw, die hij de boegbeeldsoort van het moerasgebied noemt. "Het is een iconische soort voor het stikstofarme moerasveen, een gebiedstype waar Nederland van nature vol mee zou moeten liggen, maar wat nu door de stikstofcrisis bedreigd wordt."